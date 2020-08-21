Стоимость акции Tesla впервые превысила 2 тыс. долларов

Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, включая Toyota

Котировки акций американской компании Tesla Илона Маска впервые преодолели порог в 2 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные в четверг на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Котировки за торговую сессию поднялись на 7 процента, достигнув за короткий срок отметки 2 003 долларов США за акцию. По оценке портала Business Insider, рыночная капитализация Tesla увеличилась до 372 млрд долларов США, обогнав крупнейшую в США сеть розничной торговли Walmart с около 371 млрд долларов США.

1 июля стоимость одной ценной бумаги Tesla возросла на 4 процента, составив почти 1 120 долларов США. Из-за этого рыночная капитализация предприятия приблизилась к 210 млрд долларов США, а 3 июля - к 224,5 млрд долларов США. Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, включая японский автомобилестроительный гигант Toyota.

Год назад стоимость одной акции компании не превышала 260 долларов США. Теперь этот показатель вырос примерно на 374 процента.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.