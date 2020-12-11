Стоимость Airbnb в день размещения на бирже удвоилась

Цена акций американской компании Airbnb, которая является оператором одноименного сервиса аренды жилья, в первый день первоначального публичного размещения (IPO) на бирже выросла более чем в два раза, достигнув 144,71 долларов США к закрытию торгов в четверг.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на электронной бирже Nasdaq.
При этом первоначальное предложение составляло 68 долларов США за акцию. Однако уже к открытию торгов они продавались за 146 долларов США, а в течение дня поднимались до 165 долларов США. Цена за акцию к закрытию торгов - 144,71 долларов США - превысила цену при первоначальном предложении на 112,81%, что стало одним из сильнейших взлетов в истории американских бирж.
Стоимость Airbnb соответственно также выросла более чем в два раза. Как уточняет
Airbnb сумела показать удвоение стоимости, выйдя на биржу в конце года, который был крайне неблагоприятным для самой компании. Пандемия коронавируса серьезно ударила по туризму, существенно снизив объемы аренды жилья путешественниками.