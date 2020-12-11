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Стоимость Airbnb в день размещения на бирже удвоилась

Стоимость Airbnb в день размещения на бирже удвоилась Это стало одним из сильнейших взлетов в истории американских бирж
Финансы
11 декабря 2020 г. 15:57
Стоимость Airbnb в день размещения на бирже удвоилась

Цена акций американской компании Airbnb, которая является оператором одноименного сервиса аренды жилья, в первый день первоначального публичного размещения (IPO) на бирже выросла более чем в два раза, достигнув 144,71 долларов США к закрытию торгов в четверг.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на электронной бирже Nasdaq.

При этом первоначальное предложение составляло 68 долларов США за акцию. Однако уже к открытию торгов они продавались за 146 долларов США, а в течение дня поднимались до 165 долларов США. Цена за акцию к закрытию торгов - 144,71 долларов США - превысила цену при первоначальном предложении на 112,81%, что стало одним из сильнейших взлетов в истории американских бирж.

Стоимость Airbnb соответственно также выросла более чем в два раза. Как уточняет New York Times, с учетом опционов и запрещенных к продаже акций, она превысила 100 млрд долларов США. Компании удалось привлечь 3,5 млрд долларов США, хотя всего десять дней назад ее представители рассчитывали лишь на 2,8 млрд долларов США.

Airbnb сумела показать удвоение стоимости, выйдя на биржу в конце года, который был крайне неблагоприятным для самой компании. Пандемия коронавируса серьезно ударила по туризму, существенно снизив объемы аренды жилья путешественниками.

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Версия на английском языке Airbnb valuation reaches $100 Billion in trading debut surge

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