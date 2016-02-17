​Стодолларовые купюры могут быть изъяты из обращения

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс выдвинул предложение об изъятии стодолларовых банкнот из обращения в целях борьбы с коррупцией и преступностью. Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Washington Post.

Саммерс также отметил, что необходимо также прекратить хождение банкнот достоинством в 500 евро. Он ссылается на исследования Центра изучения проблем бизнеса и управления Гарвардского университета, согласно которым наличная сумма в размере 1 млн. долларов в купюрах достоинством 500 евро весит менее 1 кг и поэтому удобна для транспортировки. Эта же сумма в двадцатидолларовых купюрах весит 20 кг. По мнению экс-министра, США и Евросоюз должны прийти к соглашению в данном вопросе.

Отметим, что 15 февраля глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги высказался о возможности отказа от купюр в 500 евро в целях предотвращения финансирования терроризма и уклонения от налогов.

Аналитическая группа Report отмечает, что предложения об изъятии из обращения указанных банкнот в нынешних кризисных условиях носят цель обеспечить поток наличных денежных средств в экономику.