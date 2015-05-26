Стин Якобсен: В первые месяцы следующего года доллар укрепится

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен дал интервью агентству Report:

- Хотелось бы знать ваше мнение об экономическом развитии, ситуации на финансовых рынках, а также проблеме ликвидности в развитых и развивающихся странах в ближайшие 5 лет?

- 2015 год стал неудачным для развития и восстановления экономики. Во второй половине года будут наблюдаться высокие процентные ставки, относительно слабый доллар США и относительно высокие цены на товары. В первые месяцы 2016 года в Европе ожидается экономический спад, в США - снижение доходности ценных бумаг, укрепление доллара и слабый рынок капитала. Во второй половине следующего года я ожидаю нормализацию и оздоровление бизнес-процессов. Хоть и с очень низкой отметки, но мы начнем двигаться вперед.

С технологической точки зрения существует ряд важных вопросов, касающихся демографии - стареющего населения - автоматизации. Замена человеческого труда роботами может создать в будущем серьезную проблему безработицы, однако в перспективе откроет новые возможности для развивающихся стран.

Некоторые развивающиеся страны должны достичь пика экономического кризиса для того, чтобы они начали задумываться о реформах. Я думаю, что это произойдет в 2016 году. В целом, нет серьезной обеспокоенности по развитым и развивающимся странам - все они нуждаются в проведении реформ и кризис 2015-2016 годов обусловит эти реформы.

- Каково ваше мнение о состоянии финансовых рынков в ближайшие 5 лет?

- В ближайшем будущем я ожидаю нестабильность на финансовых рынках и сокращение мероприятий по их регулированию. Регулирование должно быть антицикличным. Значение банков постепенно сократится, эмиссия ценных бумаг, обеспеченных активами (секьюритизация) возрастет и гарантированные инфраструктурные облигации превратятся в очередной объект обсуждений на финансовых рынках. Ожидается значительная либерализация экономик Азии и развивающихся стран. Так, растущая необходимость в капитале и инвестициях обуславливает замену замкнутой экономики.

- Интересно ваше мнение о проблеме ликвидности в развивающихся странах.

- Это реальная опасность. Множество сделок с одними и теми же финансовыми инструментами, нормативно-правовая база, кроме того, массовые интервенции на рынок со стороны государства и центробанков. После завершения политики количественного смягчения ожидается возрождение рынков.

- По-вашему, как поведет себя доллар США по отношению к другим валютам в ближайшие 5 лет?

- Считаю, что в первые месяцы 2016 года доллар укрепится, однако после будет наблюдаться постепенное падение.

- Как повлияет на мировые финансовые рынки начало повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и продолжительность этого периода?

- Решение ФРС о повышении учетной ставки ожидается в сентябре. Считаю, что влияние будет отрицательным, потому что в итоге будет выдвинуто требование по марже. Повышение учетной ставки основано больше на необходимости изменения ставки. ФРС удивит участников рынка.

- Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в китайской экономике, возможность девальвации в этой стране, и влияние возможной девальвации на мировой рынок?

- Нет никаких признаков, указывающих на возможность девальвации в Китае в ближайшем будущем. Руководство страны пытается предотвратить экономической спад посредством политики монетарного смягчения. Похоже, китайские власти верят в Шелковый путь. Наряду с этим, они понимают, что для реализации этого проекта требуется определенное время, вследствие чего возникает необходимость в дополнительной поддержке в форме политики монетарного смягчения.

- Интересно состояние и перспективы российской экономики. Какое влияние может оказать новый возможный кризис в России на мировую экономику и Азербайджан?

- Россия как с экономической, так и с политической (санкции) точки зрения находится в тяжелой ситуации. Предполагается экономический рост на уровне -5%, однако положительные тенденции на энергетическом рынке привели к определенному оживлению экономики. Естественно, санкции против России мешают глобальному развитию.

Надо отметить, что кризис в России никому не принесет пользы. Хотя в мировой экономике наблюдаются незначительные потери, самый большой кризис наступит на политической арене Европы, имеющей до начала кризиса тесные связи с Россией. Хотя трудно оценить влияние кризиса в России на Азербайджан, это влияние несомненно.