Стимулирование вкладов в манатах: кому это выгодно?

Попечительский совет Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) на основании рекомендации Совета финансовой стабильности и по согласованию с Центральным банком Азербайджана принял решение о повышении с 10% до 12% верхнего предела годовой процентной ставки по защищенным вкладам в национальной валюте с 1 июня 2020 года. Верхний предел годовой процентной ставки по защищенным вкладам в иностранной валюте сохранен в размере 2,5%.

Экономист-эксперт Пярвиз Гейдаров прокомментировал Report, какое влияние это решение окажет на экономику страны.

Повышение ставки страхования вкладов является важным событием для банков

"При любом раскладе меры по стимулированию сбережений являются важным событием для банков. Основная задача банков - привлекать свободные денежные средства, выпускать их в обращение по нужным направлениям и получать прибыль от полученного дохода. В этом заключается основная суть любой банковской деятельности. А наличие стимулирующих факторов является важным условием привлечения свободных средств в банки.

Свободные средства должны размещаться в банках в рамках механизма, позволяющего обоим сторонам получать прибыль. Поэтому в условиях рыночной экономики каждый банк старается предложить более выгодные условия, чтобы иметь необходимые финансовые ресурсы для реализации кредитных предложений. Конкуренция в условиях рыночной экономики является одним из важнейших факторов. Если в банковском секторе какой-либо страны нет конкуренции и банки не проводят политику привлечения депозитов на выгодных условиях, следовательно данный сектор в этой стране нездоров. Они считаются одним из важнейших элементов развития экономики. В стране с нездоровым банковским сектором не может быть и речи о нормальном экономическом развитии.

Поэтому любая политика, связанная со страхованием вкладов, имеет непосредственное значение для самих банков и является важным условием наличия у этих банков финансовых ресурсов. Этот шаг выгоден для всех банков. После аннулирования лицензий четырех банков остались 26 действующих банков. Все они являются членами Фонда страхования вкладов и платят членские взносы. Повышение ставки по страхованию манатных вкладов на 2% на фоне отзыва лицензий у четырех банков и общих экономических трудностей значимо с точки зрения дальнейшего привлечения свободных финансовых ресурсов в банки".

Банки должны стимулировать привлечение вкладов

"Задача повышения интереса населения к банковским вкладам ложится не только на плечи государства. Данный шаг правительства направлен на повышение доверия населения к банковскому сектору. Государство продемонстрировало, что оно несет ответственность за вклады, размещенные под 12%. Но сами банки также должны стремиться к тому, чтобы у населения и предпринимателей появился интерес к размещению собственных средств, использовать в этих целях различные стимулирующие инструменты, создавать конкуренцию.

К сожалению, реальное положение банков не способствует этому. Государство может взять на себя обязательство по страхованию банковских вкладов под еще более высокий процент. Но следует учитывать, что государство в этом случае ставит себя под большой риск, если деятельность банков не отвечает требуемым условиям. После двух девальваций в 2015 году более 10 банкам пришлось прекратить свою деятельность, поскольку они были "нездоровы". Возврат вкладов лег на плечи государства".

Новое решение может повлиять и на кредитование

"Повышение ставки по вкладам влияет на кредитные ставки и общий уровень кредитования. Финансовые ресурсы банков формируются в основном за счет трех источников. Первый из них - вклады, привлекаемые у населения, второй - кредитные ресурсы, привлекаемые от Центробанка, третий – заимствования у иностранных финансовых учреждений. Среди них наибольший объем приходится на первый источник. В зависимости от ставок по этим вкладам формируются и проценты по кредитам, предлагаемых банком с использованием этих вкладов. Взаимодействие в этом механизме носит очень интенсивный характер. Поэтому высокий процент по сбережениям на самом деле не очень выгоден для банков. Банки заинтересованы в том, чтобы выплачивать более низкие дивиденды по вкладам, предлагать более низкие проценты по кредитам и получать больше прибыли за счет этой разницы. Обратная сторона медали в том, что чем меньше дивиденды по вкладам, тем сложнее их привлекать. Поэтому здесь следует применять очень тонкую политику, чтобы и заинтересовать граждан размещать депозиты, и иметь возможность выдавать желающим кредиты на выгодных условиях.

Трудно сказать о том, как повышение ставки по вкладам в манатах на два процента повлияет на общий уровень кредитования. При нормальном раскладе объем вкладов населения увеличится, банки будут иметь больше финансовых средств и расширят кредитные предложения при условии сохранения прежних процентных ставок. С другой стороны, повышение ставок по вкладам может дать банкам повод для увеличения ставок по кредитам. Сейчас сложно спрогнозировать какой-либо из этих вариантов. Во-первых, 2% для вкладов не очень большая цифра. Во-вторых, у нас достаточно высокие проценты по кредитам. Поэтому, в принципе, этот шаг Фонда страхования вкладов не должен привести к росту процентных ставок по кредитам в стране. Если же это случится, то будет спровоцировано нездоровой ситуацией в банковской системе".

Серьезного влияния на реальный сектор не ожидается

"Повышение верхнего предела годовой процентной ставки по защищенным вкладам в национальной валюте с 10% до 12% может иметь значение для экономики страны в случае, если реальный сектор будет финансироваться со стороны банковской системы. Это остается у нас серьезной проблемой. Банки тяготеют к потребительским кредитам. Трудно сказать, насколько повлияет повышение процентной ставки на этот процесс. Наверное, мы не почувствуем этого эффекта, поскольку финансовое состояние банков не позволяет финансировать реальный сектор. Я не ожидаю изменений в этой сфере. В любом случае, если эти 2% положительно скажутся на привлечении депозитов, то это может оказать незначительное влияние на уровень финансирования банками экономики страны".

Не стоит беспокоиться о долларизации

"Ситуация с уровнем долларизации в банках не такая, как после двух девальваций в 2015 году. В последние годы процесс долларизации в банковской системе значительно ослабел. На это повлияли такие факторы, как восстановление доверия к манату, стабильность на валютном рынке в течение последних лет, и низкие ставки по долларовым вкладам (3% до прошлого года и 2,5% с 2019 года).

Государство гарантирует возмещение по манатным вкладам под 12% при наступлении страхового случая, в то время как эта цифра составляет всего 2,5% по долларовым вкладам. Это также снижает интерес к размещению депозитов в долларах. В настоящее время процесс долларизации в банках и так невысок, а данное решение нанесет дополнительный удар по тенденции долларизации. В настоящее время в банках меньше долларовых ресурсов, чем раньше, и они практически не предлагают кредиты в долларах. Заемщики также не берут кредиты в иностранной валюте. Поэтому нет оснований для беспокойства, связанного с долларизацией".