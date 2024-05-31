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Стефани Столлмейстер: Проект AZTAF является важным шагом на пути к устойчивому развитию Азербайджана

Стефани Столлмейстер: Проект AZTAF является важным шагом на пути к устойчивому развитию Азербайджана Проект "Инструмент оперативной технической помощи для Азербайджана" (AZTAF) Всемирного банка является важным шагом на пути к устойчивому развитию Азербайджана.
Финансы
31 мая 2024 г. 12:19
Стефани Столлмейстер: Проект AZTAF является важным шагом на пути к устойчивому развитию Азербайджана

Проект "Инструмент оперативной технической помощи для Азербайджана" (AZTAF) Всемирного банка является важным шагом на пути к устойчивому развитию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам менеджер офиса Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер.

Она сказала, что Азербайджан привержен энергетическому переходу, увеличению участия женщин на рынке труда и адаптации к изменению климата.

Столлмейстер добавила, что проект AZTAF является важным шагом на пути к устойчивому развитию Азербайджана.

Отметим, что трехлетний проект AZTAF финансируется Европейским союзом, его общий бюджет составляет 5,25 млн евро.

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Версия на английском языке Steffi Stallmeister: "AZTAF is an important step towards sustainable development of Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Steffi Stallmeister: "AZTAF Azərbaycanın davamlı inkişafı yolunda mühüm addımdır"

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