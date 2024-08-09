Ставки по ипотеке в США упали до минимума более чем за год

В США на этой неделе ставки долгосрочных ипотечных кредитов опустились до минимальной отметки более чем за год.

В США на этой неделе ставки долгосрочных ипотечных кредитов опустились до минимальной отметки более чем за год.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает главный экономист ипотечного агентства Freddie Mac Сэм Хатер.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,47% годовых по сравнению с 6,73% неделю назад.

Недельное падение стало максимальным с декабря 2023 года. На ту же дату годом ранее ставка находилась на отметке 6,96%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 5,63% годовых против 5,99% неделей ранее и 6,34% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Снижение ставок по ипотеке увеличивает покупательную способность потенциальных приобретателей жилья и должно начать подогревать их интерес к переезду", - полагает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Также он отметил, что снижение стоимости кредитов уже позволяет некоторым домовладельцам рефинансировать ипотеки. "Доля заявок на рефинансирование почти достигла 42%, что является самым высоким показателем с марта 2022 года", - сказал Хатер.