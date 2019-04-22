Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%

Правление Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 16%.

Как передает Report, об этом сообщает banki.ru со ссылкой на регулятора.

«Правление Центрального банка решением от 20 апреля 2019 года оставило ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых», — говорится в сообщении. По данным ЦБ, такое решение основано на необходимости сохранения текущих условий денежно-кредитной политики, направленной на обуздание инфляционных процессов и закрепление снижающегося тренда инфляционных ожиданий.

Центробанк также сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне 13,5—15,5%. По прогнозам регулятора, во II и III кварталах этого года «не ожидается существенного снижения годовых темпов инфляции от текущего уровня».

Ставка рефинансирования на уровне 16% была установлена с 22 сентября 2018 года против прежней ставки 14%, которая удерживалась с июня 2017 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.

По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2018 года составила 17,5%. В ноябре Международный валютный фонд сообщил, что инфляционное давление на экономику Узбекистана в 2019 году может усилиться, рост потребительских цен может составить 17—18% из-за повышения цен на энергоносители, зарплат в социальном секторе и налогов