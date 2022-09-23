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Старые бумажные банкноты в Великобритании выйдут из обращения через неделю

Старые бумажные банкноты в Великобритании выйдут из обращения через неделю Банк Англии напомнил британцам о необходимости обменять или потратить в ближайшую неделю бумажные банкноты номиналом в 20 и 50 фунтов стерлингов (22,4 и 56 долларов), которые уже 30 сентября будут выведены из обращения.
Финансы
23 сентября 2022 г. 11:02
Старые бумажные банкноты в Великобритании выйдут из обращения через неделю

Банк Англии напомнил британцам о необходимости обменять или потратить в ближайшую неделю бумажные банкноты номиналом в 20 и 50 фунтов стерлингов (22,4 и 56 долларов), которые уже 30 сентября будут выведены из обращения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Люди могут обменять бумажные банкноты на новые, сделанные из похожего на пластик полимера, в лондонском офисе Банка Англии или внести их на свои счета", - заявил представитель банка. Как он утверждает, многие коммерческие банки также оказывают подобную услугу. Однако потратить данные деньги в октябре будет невозможно, говорится в сообщении.

Бумажные 20 фунтов Банка Англии с изображением экономиста Адама Смита (1723-1790), находящиеся в обращении с 2007 года, заменяются полимерными, на которых изображен британский художник Уильям Тернер (1775-1851).

Вместо бумажной банкноты в 50 фунтов, на которой представлены с 2011 года промышленник Мэттью Болтон (1728-1809) и инженер Джеймс Уатт (1736-1819), выходит также пластиковая с портретом английского математика и криптографа Алана Тьюринга (1912-1954).

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Версия на английском языке Bank of England: Paper banknotes only good for 1 more week

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