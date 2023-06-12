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Starwood Capital Group намерена расширить сотрудничество с ГНФАР

Starwood Capital Group намерена расширить сотрудничество с ГНФАР Одна из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями Starwood Capital Group намерена расширить сотрудничество с Государственным нефтяным фондом Азербайджана.
Финансы
12 июня 2023 г. 13:18
Starwood Capital Group намерена расширить сотрудничество с ГНФАР

Одна из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями Starwood Capital Group намерена расширить сотрудничество с Государственным нефтяным фондом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом основатель и исполнительный директор компании Берри Стернлих заявил сегодня на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив процессы развития, происходящие в Азербайджане во всех сферах, и успехи, достигнутые за короткий срок, Берри Стернлих сказал, что нашей стране принадлежит большая роль в регионе. Он подчеркнул, что многолетнее и прочное сотрудничество с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики представляет большое значение для возглавляемой им компании, и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении этого сотрудничества.

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