Starwood Capital Group намерена расширить сотрудничество с ГНФАР

Одна из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями Starwood Capital Group намерена расширить сотрудничество с Государственным нефтяным фондом Азербайджана.

Одна из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями Starwood Capital Group намерена расширить сотрудничество с Государственным нефтяным фондом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом основатель и исполнительный директор компании Берри Стернлих заявил сегодня на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив процессы развития, происходящие в Азербайджане во всех сферах, и успехи, достигнутые за короткий срок, Берри Стернлих сказал, что нашей стране принадлежит большая роль в регионе. Он подчеркнул, что многолетнее и прочное сотрудничество с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики представляет большое значение для возглавляемой им компании, и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении этого сотрудничества.