Стартовали продажи золота за биткоины

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Накануне Apmex - крупнейший в мире онлайн-магазин по продаже драгоценных металлов - начал принимать биткоины в качестве оплаты. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, бурный рост цены криптовалюты сопровождается еще и распространением использования цифровых денег в повседневной жизни.

В целом же главный драйвер роста стоимости биткоина - растущая популярность криптовалюты, а также ожидания начала торгов фьючерсами, которые начнутся в ближайшие дни.

Кроме того, активно распространяется использование биткоинов и технологии блокчейн. Помимо Apmex, например, крупнейший банк Австралии готовится выпустить облигации при помощи технологии распределенного реестра. Ранее эту операцию уже опробовали в России - "Райффайзенбанк" и "МегаФон" провели сделку по размещению рублевых облигаций через блокчейн.

Многие операции, в том числе и размещение облигаций, гораздо удобнее проводить на системе распределенных реестров, и финансисты стараются этим пользоваться.