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Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА

Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА Центральный банк Азербайджана создает специальный регулятивный режим для регулирования деятельности стартапов и будет контролировать деятельность этих предприятий сроком на 1 год. Об этом эксклюзивно Report заявил генеральный директор Центрального банк
Финансы
30 сентября 2022 г. 15:34
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА

Центральный банк Азербайджана создает специальный режим для регулирования деятельности стартапов и будет год контролировать их деятельность.

Об этом эксклюзивно Report заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

"В законодательном пакете предусмотрено создание особого режима регулирования Sandbox. Это означает, что любой стартап, стремящийся выйти на финансовые рынки, будет действовать в рамках этого режима, а Центробанк их поддержит", - сказал Ф.Османов.

"Эти стартапы будут осуществлять свою деятельность в рамках соответствующего законодательства, имея лимиты на количество пользователей, транзакций и пр. в течение года в качестве тестового периода. Регулятор будет следить за процессом и внесет определенные коррективы, после чего, в случае успешного прохождения тестов, стартап может выйти на финансовые рынки", - сказал он.

Сертификат Startap выдается с мая 2021 года малому и среднему бизнесу, занятому в производстве инновационных продуктов, являются конкурентоспособными и не идентичны с другими продуктами или услугам сертифицированных стартапов.

Startap-ы освобождаются от налога на прибыль и подоходный налог с доходов, полученных от инновационной деятельности, сроком на 3 года с даты получения сертификата.

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Версия на азербайджанском языке İnvestisiya cəlb etmək istəyən startap 1 il Mərkəzi Bankın nəzarətində olacaq

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