Старейший в мире банк намерен уволить 2600 сотрудников

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Итальянский банк Monte dei Paschi di Siena заявил о сокращении своих сотрудников на 2,6 тыс. человек и закрытии сотни филиалов по всему миру для привлечения прибыли.

Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом пишет Financial Times.

Monte dei Paschi di Siena рассматривается регуляторами как наиболее проблемный крупный банк Европы. Европейский стресс-тест Tuscan Monte Paschi показал в июле, что такие действия банка позволят сократить расходы на персонал примерно на 10%, а также снизят число филиалов с 2 тыс. до 1,5 тыс. в течение следующих трех лет.

План Monte Paschi по привлечению прибыли является первым шагом по стабилизации банка под руководством нового главного исполнительного директора Марко Морелли, который был избран на свой пост шесть недель назад и обладает жесткой позицией по рекапитализации банка. Согласно новому сценарию развития, банк ориентирован на чистую прибыль в размере не менее 1,1 млрд. евро, увеличение рентабельности капитала на 11% и ожидает, что соотношение расходов к доходам достигнет 55% к концу 2019 года.