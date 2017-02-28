Standard & Poor's: Совокупный долг стран мира достигнет рекордного уровня

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует рост совокупного долга стран мира до рекордных 44 трлн долларов в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в отчете агентства.

Согласно отчету, в этом году долги стран мира увеличатся еще на 6,8 трлн долларов, что на 315 млрд долларов или 4% превышает показатель 2016 года.

Примерно 60% суммы нового долга придется на долю США и Японии. Эти страны, как ожидается, займут еще 2,2 трлн и 1,8 трлн долларов соответственно. Следующие места по сумме заимствований разделят между собой Китай, Италия и Франция.

По оценкам Standard & Poor's, в этом году глобальные долги составят до 9% от мирового ВВП.