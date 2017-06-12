Standard & Poor's подтвердил рейтинг Kapital Bank

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank на уровне “BB-/B”.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

“Специалисты агентства указали на укрепление позиций Kapital Bank в течение следующих 12-18 месяцев на финансовом рынке. Согласно отчету, Kapital Bank является наиболее устойчивым среди банков страны. Благодаря структурным изменениям, банк укрепил свою кредитоспособность и конкурентоспособность, что соответствует более высокому рейтингу. Доля Kapital Bank составляет 8,1% кредитного и 15,8% депозитного рынка страны. На фоне сегодняшнего положения финансового сектора страны утверждение рейтингов Kapital Bank на прежнем уровне для нас имеет большое значение”, - отметили в Kapital Bank.

Следует отметить, что Kapital Bank в 2016 году добился повышения своих финансовых показателей и расширения деятельности, что является показателем успешных итогов минувшего года. По результатам 2016 года активы банка увеличились на 53,3%, достигнув 3,1 млрд манатов, кредиты, выданные клиентам увеличились на 9,1% и достигли 1,3 млрд манатов. Общая сумма срочных вкладов населения в Kapital Bank увеличилась на 30% и составила 593,6 млн манатов. Чистая прибыль банка составила 52,4 млн манатов, уставный капитал - 185,8 млн манатов, а совокупный капитал – 282,1 млн манатов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 6-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.