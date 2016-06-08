​Standard Insurance увеличил сборы на 22%

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года страховые сборы ОАО Standard Insurance составили 10 187,721 тыс. манатов.

Как сообщили Report в страховой компании, это на 21,8% больше аналогичного периода прошлого года. За первые 5 месяцев 2015 года страховые взносы компании были равны 8 365,046 тыс. манатов.

За отчетный период страховые выплаты Standard Insurance составили 3 250,951 тыс. манатов, что на 6,4% больше, чем в прошлом году. Так, за первые 5 месяцев 2015 года компания выплатила 3 054,535 тыс. манатов страховых выплат.