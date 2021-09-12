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Standard Chartered: До конца года биткоин может подорожать более чем в 2 раза

Standard Chartered: До конца года биткоин может подорожать более чем в 2 раза Биткоин до конца года может подорожать до 100 тыс. долларов США
Финансы
12 сентября 2021 г. 15:44
Standard Chartered: До конца года биткоин может подорожать более чем в 2 раза

Биткоин до конца года может подорожать до 100 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Standard Chartered.

По данным аналитиков криптовалютного подразделения британского банка, этого показателя биткоин может также достигнуть в начале 2022 года.

Стоимость второй по популярности криптовалюты в мире - Ethereum - также будет расти и может достигнуть 26-35 тыс. долларов США. Однако, как отмечают эксперты, для этого биткоин должен будет преодолеть отметку в 175 тыс. долларов США.

По состоянию на 15:30 по бакинскому времени, биткоин стоил 45 936,01 долларов США, а эфир - 3 421,6 долларов США. За неделю обе криптовалюты достаточно серьезно подешевели - биткоин на 8%, а эфир - на 12,5%.

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