Standard Chartered: До конца года биткоин может подорожать более чем в 2 раза

Standard Chartered: До конца года биткоин может подорожать более чем в 2 раза

Биткоин до конца года может подорожать до 100 тыс. долларов США

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