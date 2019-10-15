​Standard Chartered Bank: Золото продолжит дорожать

К концу года цена золота на мировом рынке составит 1510 долларов, а в конце следующего года - 1570 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с этим прогнозом выступил британский Standard Chartered Bank.

Эксперты банка по рынку драгоценных металлов полагают, что дальнейшую поддержку удорожанию золота окажут розничные инвесторы.

Напомним, что экономическая неопределенность и продолжающаяся торговая война между США и Китаем повысили цены на золото на товарных биржах на 16% c начала этого года.