Standard&Poor’s подтвердило кредитный рейтинг Азербайджана

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s сохранило международный инвестиционный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне “BBB-”, прогноз по рейтингу также остался "отрицательным".

Как сообщает Report, согласно отчету агентства, основанием для этого послужили прочные фискальные и внешние позиции Азербайджана, несмотря на резкое снижение цен на энергоносители и сокращение доходов.

В то же время, агентство отмечает, что в случае сохранения стабильной внешней позиции и оздоровления фискальной среды прогноз по рейтингу может быть повышен до "стабильного".

"Сохранение инвестиционного кредитного рейтинга на уровне "ВВВ-", присвоенного Азербайджану одним из трех ведущих международных кредитных рейтинговых агентств Standard&Poor’s в более благоприятных экономических условиях, является доказательством того, что экономика Азербайджана сохранила устойчивость и продолжает стабильный курс развития на фоне сокращения темпов глобального экономического роста, сложной экономической обстановки в регионе, резкого падения сырьевых цен, в том числе нефти и нефтепродуктов", - говорится в распространенном министерством финансов заявлении.

