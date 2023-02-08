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Стамбульская фондовая биржа временно прекратит торги

Стамбульская фондовая биржа временно прекратит торги Стамбульская фондовая биржа (Borsa İstanbul) приняла решение временно прекратить торги.
Финансы
8 февраля 2023 г. 12:48
Стамбульская фондовая биржа временно прекратит торги

Стамбульская фондовая биржа (Borsa İstanbul) приняла решение временно прекратить торги.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

"Принято решение временно приостановить операции на рынках акций и производных индексов акций на рынке акций и рынке деривативов", - приводит телеканал заявление биржи.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что оно стало самым сильным с 1939 года. В тот же день землетрясение повторилось с магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло почти 7 тыс., раненых более 38 тыс.

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Версия на азербайджанском языке İstanbul Fond Birjasında ticarət müvəqqəti dayandırılacaq
Версия на английском языке Istanbul Stock Exchange to temporarily stop trading

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