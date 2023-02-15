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Стамбульская фондовая биржа возобновила работу

Стамбульская фондовая биржа возобновила работу Стамбульская фондовая биржа в среду возобновила работу после принятого 8 февраля решения о приостановке торгов.
Финансы
15 февраля 2023 г. 11:39
Стамбульская фондовая биржа возобновила работу

Стамбульская фондовая биржа в среду возобновила работу после принятого 8 февраля решения о приостановке торгов.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель биржи.

На данный момент площадка открылась и работает.

"Сегодня биржа возобновила работу. Торги идут в привычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Руководство Стамбульской фондовой биржи сообщило, что на фоне разрушительного землетрясения приостанавливает торги. Также было принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля. Эти меры приняты в целях "обеспечения надежного, прозрачного, эффективного, конкурентного и стабильного функционирования биржи".

После открытия торгов утром 8 февраля основной индекс биржи (BIST100) упал более чем на 5% и сработала автоматическая система приостановки торговых операций, призванная защитить от излишней волатильности и паники среди трейдеров. Второй раз система прекратила торги при падении индекса более чем на 7%.

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