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Стамбульская биржа вновь приостановила свою работу

Стамбульская биржа вновь приостановила свою работу Биржа Стамбула в среду в очередной раз приостановила работу из-за резкого падения главного фондового индекса на фоне волатильности курса турецкой лиры.
Финансы
22 декабря 2021 г. 16:32
Стамбульская биржа вновь приостановила свою работу

Биржа Стамбула в среду в очередной раз приостановила работу из-за резкого падения главного фондового индекса на фоне волатильности курса турецкой лиры.

Об этом передает Report со ссылкой на "Прайм".

Биржа сообщила о срабатывании системы автоматической приостановки торгов после падения главного фондового индекса более чем на 5%. В предыдущие три дня биржа приостанавливала работу по этой же причине на срок от 30 до 60 минут.

В минувший четверг Центробанк Турции вновь принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало новое резкое падение турецкой валюты до рекордных 18,4 лир за доллар. Однако вечером в понедельник ее падение сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних дней. В среду курс турецкой валюты стабилизировался на уровне 12,4-12,5 лир за доллар.

Резкий рост лиры начался в понедельник после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса. Он, в частности, заявил, что правительство будет поощрять депозиты в лирах, компенсируя гражданам потери из-за колебаний курса.

Турецкая валюта в январе нынешнего года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар и на момент достижения исторического минимума подешевела на 60%, причем более 40% стоимости потеряла за последний месяц.

Эрдоган выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 — министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

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Версия на английском языке Istanbul Stock Exchange suspends operation

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