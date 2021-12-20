О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стамбульская биржа вновь приостановила операции на фоне падения лиры

Стамбульская биржа вновь приостановила операции на фоне падения лиры Стамбульская биржа в понедельник вновь в автоматическом режиме приостановила торги ценными бумаги на фоне очередного рекордного падения турецкой лиры.
Финансы
20 декабря 2021 г. 17:32
Стамбульская биржа вновь приостановила операции на фоне падения лиры

Стамбульская биржа в понедельник вновь в автоматическом режиме приостановила торги ценными бумаги на фоне очередного рекордного падения турецкой лиры.

Об этом передает Report cо ccылкой на ТАСС.

"По состоянию на 15:54 была активирована автоматическая система. Сделки были временно приостановлены по всем направлениям фондовой биржи: по сделкам с акциями, фьючерсами и опционами, а также на торгах репо с акциями и долговыми бумагами", - говорится в заявлении биржи.

На данный момент турецкая лира потеряла около 7,67% к доллару США с начала торгов утром. Курс вырос до 17,78 лиры за доллар, что является очередным историческим рекордом для турецкой валюты.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

PMD Group реорганизуется 
PMD Group реорганизуется 
20 декабря 2021 г. 16:00
Вусал Гасымлы: К 2025 году ненефтяной экспорт на душу населения составит 450 долларов
Вусал Гасымлы: К 2025 году ненефтяной экспорт на душу населения составит 450 долларов
20 декабря 2021 г. 13:32
Bank of Montreal купит американское подразделение BNP Paribas
Bank of Montreal купит американское подразделение BNP Paribas
20 декабря 2021 г. 13:12
Центр инноваций и снабжения выбрал страховщика
Центр инноваций и снабжения выбрал страховщика
20 декабря 2021 г. 11:54
Курс турецкой лиры снизился до рекордных значений
Курс турецкой лиры снизился до рекордных значений
20 декабря 2021 г. 10:04
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2021)
20 декабря 2021 г. 09:36
Стоимость золота незначительно снизилась
Стоимость золота незначительно снизилась
20 декабря 2021 г. 09:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2021)
18 декабря 2021 г. 10:13
Стамбульская биржа объявила о приостановке работы
Стамбульская биржа объявила о приостановке работы
17 декабря 2021 г. 18:20
Центробанк Азербайджана обновил прогнозы по инфляции
Центробанк Азербайджана обновил прогнозы по инфляции
17 декабря 2021 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi