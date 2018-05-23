Стамбульская фондовая биржа перевела все валютные активы в лиры

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Стамбульская фондовая биржа (Borsa İstanbul) с сегодняшнего дня перевела все активы в иностранной валюте в турецкую лиру, за исключением средств, необходимых для краткосрочных нужд.

Об этом сообщает Report со ссылкой турецкие СМИ.

Фондовая биржа предприняла данный шаг в целях поддержки национальной валюты.

Напомним, что сегодня курс TRY/USD на мировых финансовых рынках достиг 4,8203, обновив исторический рекорд. В начале этой недели курс доллара в Турции составлял 4,5 лиры. К концу вчерашнего дня курс вырос до 4,8 TRY/USD.