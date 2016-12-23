Стали известны условия выдачи АБР кредита в размере 500 млн долларов Азербайджану

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) обнародовал условия выдачи кредита на сумму 500 млн долларов Азербайджану. Как передает Report, кредит выдан сроком на 5 лет.

Первые 3 года кредита со ставкой LİBOR+2% являются льготным периодом, в течение которого правительство Азербайджана будет погашать только начисляемые на основной долг проценты. В последующие два года правительство берет на себя обязательство погашать основной долг.

Отметим, что 7 декабря Совет директоров АБР утвердил выделение кредита на сумму 500 млн долларов на диверсификацию азербайджанской экономики.

По заявлению банка, это позволит расширить пакет мероприятий по поощрению экономики страны в размере 1,4 млрд долларов. Кредит будет способствовать решению социальных проблем 3,7 млн людей или более одной трети населения. В то же время АБР выделил 1,2 млн долларов в качестве технической помощи для поддержки макрофискальных реформ в Азербайджане.

Напомним, что соглашение о выделении кредита подписали 8 декабря директор АБР по Азербайджану Нариман Маннапбеков и министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.