​Стали известны районы, которые затрудняются при погашении кредитов - СПИСОК

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародованы статистические данные удельного веса текущих кредитов в общей совокупности проблемных кредитов по экономическим районам. На 1 января текущего года в Абшеронском экономическом районе просроченных кредитов было зарегистрировано больше, чем в остальных.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана, в Абшеронском экономическом районе на 1 января этого года просроченные кредиты составляют 5,45% или 33,2 млн. манатов. Напомним, что этот показатель по стране составляет 5,27% или 976,3 млн. манатов, а по городу Баку - 5,39% или 829,5 млн. манатов.

Согласно отчету, меньше всех проблемы в этой сфере создают вынужденные переселенцы из Кельбаджарско-Лачинского экономического района. Так как в этом экономическом районе только 2,4% или 787,0 млн. манатов кредитов просрочены. Более невыгодное положении в этой сфере в Лянкяранском, Нахчыванском, Низменном, Шеки-Закатальском, Горно-Ширванском экономических районах, а более выгодные показатели зафиксированы в Нагорно-Карабахском, Губа-Хачмаpском, Гянджа-Газахском экономических районах.