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Стали известны причины ослабления курса турецкой лиры

Стали известны причины ослабления курса турецкой лиры По прогнозам аналитиков Bloomberg, валюта продолжит ослабевать вплоть до 2023 года
Финансы
2 июня 2021 г. 12:39
Стали известны причины ослабления курса турецкой лиры

Курс турецкой лиры вновь ослаб по отношению к американскому доллару.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, валюта отреагировала на заявления президента Реджеп Тайипа Эрдогана о планах снизить процентную ставку этим летом.

По данным Bloomberg, лира ослабла на 2,8%, после высказываний Реджеп Тайип Эрдогана. В интервью телеканалу TRT, президент Турции заявил, что обсудил с главой Центробанка снижение процентной ставки, не называя точных сроков. Однозначно, этого планируется достичь этим летом - в июле-августе, сообщил он.

Заявления турецкого лидера были частью объяснения его убеждения в том, что снижение стоимости заимствований поможет замедлить инфляцию, пишет Bloomberg. Отмечается, что такая «точка зрения» весьма отличается от позиции остальных мировых банков.

Снижение процентных ставок снизит издержки производителей и в конечном итоге приведет к более медленному росту потребительских цен, считает Эрдоган. Сейчас инфляция в стране в три раза превышает целевой коридор. По прогнозам аналитиков Bloomberg, валюта продолжит ослабевать вплоть до 2023 года. К этому времени курс доллара в Турции составит 9 лир, что на одну лиру больше нынешнего курса.

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