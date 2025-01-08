Стали известны подробности задержания азербайджанских судов в Африке

Филиал компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане прокомментировал ситуацию с удерживанием судов компании в территориальных водах Эритреи.

Филиал компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане раскрыл подробности задержания судов компании в территориальных водах Эритреи.

В сделанном Report комментарии говорится, что суда CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3 отправились в порт Абу-Даби в рамках предпринимательской деятельности, и планировалось, что маршрут будет проходить через Суэцкий канал.

Поскольку предполагалось, что суда будут проходить через опасные "горячие точки", где действуют вооруженные пиратские группировки, в целях обеспечения безопасности был заключен контракт с соответствующей компанией, специализирующейся на защите судов, и они были обеспечены вооруженной охраной.

7 ноября, когда суда проходили вдоль морской береговой линии Эритреи, из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение продолжить движение, войдя в территориальные воды Эритреи, капитаны судов пытались связаться с органами безопасности и береговой охраны Эритреи через международный канал VHF-16 для уведомления о входе в территориальные воды, но ответа не получили.

Согласно отчету, полученному с одного судна 7 ноября в 10:06 по местному времени, все три судна были остановлены военно-морской службой Эритреи в координатах 13°23'N, 042°39'E. В соответствии с требованиями службы суда изменили курс движения, прибыли в назначенный военно-морским флотом пункт и после постановки на якорь были подвергнуты проверке представителями военно-морского флота.

На указанных судах находится в общей сложности 24 человека, из которых 18 граждан Азербайджана и 6 иностранных граждан.

По данному вопросу, как только была получена информация от капитанов, компания в тот же день официально обратилась в Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта. Затем были сделаны соответствующие обращения в Министерство иностранных дел, и в тесном сотрудничестве с указанными структурами была проведена вся необходимая работа по урегулированию вопроса.

Одновременно были направлены соответствующие обращения уполномоченным представителям страховой компании, осуществляющей страхование судов, и соответствующим юридическим фирмам Великобритании, указанные организации также были привлечены к сотрудничеству для скорейшего решения данного вопроса. В результате проведенных переговоров компания назначила представителей для решения вопроса с соответствующими органами Эритреи, и в настоящее время завершается оформление документации для освобождения судов.

Представители компании находятся в контакте с членами экипажа, нет никаких проблем со снабжением экипажа продовольствием и другими необходимыми товарами. Кроме того, при содействии компании члены экипажа получили возможность поддерживать связь со своими близкими.