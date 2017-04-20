Стали известны победители лотереи Unibank

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена 184 победителей весенней лотереи, проводимой ОАО Unibank. В лотерее приняли участие десятки тысяч клиентов, а общее количество шансов на выигрыш составило более 757 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, победителей определила специально созданная для данной лотереи программа путем случайного выбора. Один из победителей выиграл 1 000 манатов, трое - 500 манатов, 30 - 100 манатов, 50 - 50 манатов, 100 - 20 манатов.

Напомним, что "Лотерея Весны" длилась с 4-го марта по 10 апреля. В лотерее принимали участие клиенты, которые совершали покупки с помощью карт Unibanк, или делали транзакции с помощью приложения Unibank Mobile. Каждая транзакция в размере 10 манатов расценивалась как один шанс.