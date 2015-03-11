Стали известны банки, понесшие наибольшие убытки от девальвации в Азербайджане

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте следующих азербайджанских банков: Unibank, DemirBank и Expressbank на уровне "B", а также АтаБанка на уровне "B-". Прогноз по рейтингам всех четырех банков – "Стабильный". Также Fitch поместило под наблюдение в список Rating Watch "Негативный" долгосрочные РДЭ "B-" AGBank и Bank Technique.

Как отмечает Report со ссылкой на агентство, подтверждение рейтингов Unibank, DemirBank, Expressbank и АтаБанка отражает лишь умеренное ухудшение кредитоспособности банков в условиях ослабления операционной среды на фоне резкого падения цен на нефть и ограниченное прямое влияние недавней девальвации национальной валюты на 34%, т.к. короткие открытые валютные позиции банков были умеренными и/или запас капитала для сглаживания такого шока был достаточным.

Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам Unibank и DemirBank с "Позитивного" на "Стабильный", так как более сложная операционная среда может оказывать давление на качество активов и прибыльность, особенно с учетом значительной долларизации балансов. Это, скорее всего, нивелирует недавние рост доли рынка и прибыльности банков до отчислений в резерв под обесценение, что особенно заметно проявилось у Unibank.

Статус Rating Watch "Негативный" у Bank Technique и AGBank отражает риск того, что они нарушат регулятивные требования к достаточности капитала в результате девальвации национальной валюты в феврале. Данные два банка имели существенные и в основном незахеджированные короткие открытые валютные позиции на балансе, равные соответственно 100% и 87% их капитала на конец 2014 г., и, как следствие, понесли значительные разовые убытки от переоценки в иностранной валюте на уровне около 21 млн. манатов (31% регулятивного капитала на конец 2014 г.) и 10 млн. манатов (19%) соответственно. По оценкам Fitch, у обоих банков регулятивные показатели достаточности общего капитала могли упасть ниже 8% (в то время как регулятивный минимум составляет 12%).

Показатели достаточности капитала у Unibank и DemirBank – 16,5% и 15,9% в конце 2014 г. – возможно уменьшились в результате девальвации (уменьшение могло составить примерно до 3 п.п.), но, вероятно, остались выше регулятивного минимального уровня согласно оценкам Fitch. Короткие балансовые открытые валютные позиции у данных банков были менее 25% капитала на дату девальвации, поэтому прямое влияние валютных убытков, возможно, составило лишь немногим более 1 п.п., в то время как снижение почти на 2 п.п. могло быть вызвано инфляцией активов, взвешенных с учетом риска, так как около 35% всех активов банков были номинированы в иностранной валюте.

АтаБанк имел значительные длинные открытые валютные позиции на балансе на дату девальвации, что сгладило влияние роста активов, взвешенных с учетом риска, в то время как у Expressbank открытая валютная позиция была незначительной, а долларизация баланса была лишь умеренной на уровне 13%. Таким образом, капитализация обоих банков (показатели достаточности общего капитала были равны 16,2% и 44,5% на конец 2014 г. соответственно), вероятно, окажется более устойчивой.

Качество активов является приемлемым у Unibank (проблемные кредиты составляли 6,8% и на 90% были покрыты резервами) и у DemirBank (6,0%, 80%), хотя умеренное ухудшение уже проявляется и может продолжиться с учетом высокой доли валютного кредитования (более 30% всех кредитов у обоих банков, включая часть необеспеченных розничных портфелей). Expressbank имел более благоприятные показатели качества активов (проблемные кредиты составляли 1,4% и на 164% были покрыты резервами), однако гораздо более высокие уровни концентрации заемщиков, включая самый крупный кредит (54,4% основного капитала по методологии Fitch) связанной стороне. Качество активов у Bank Technique и AGBank слабое. Так, проблемные кредиты (в основном с прошлых периодов) составляли соответственно 27% и 30% всех кредитов в конце 2014 г., в то время как покрытие резервами было равно лишь 37% и 41%. Качество активов банков может ухудшиться ввиду более слабой операционной среды, и/или если банки увеличат долларовое кредитование в ответ на рост долларизации депозитов.

Прибыльность является хорошей у Unibank (доходность на активы (ROA) 4,6% в 2014 г.) и Expressbank (5,3%), умеренной у DemirBank (1,3%) и АтаБанка (1,5%) и слабой у AGBank (0,5%) и Bank Technique (0,5%), особенно с учетом высокой доли начисленного, но не полученного, процентного дохода у последних четырех банков. В краткосрочной перспективе, вероятно, некоторое дальнейшее давление на прибыльность ввиду повышения ставок депозитов после умеренного оттока фондирования в феврале и дополнительных расходов на хеджирование, так как депозиты конвертируются в иностранную валюту.

Ликвидность является очень сильной у Expressbank (ликвидные активы составляли 55% обязательств на конец 2014 г.), в существенной мере поддерживаемая фондированием от связанных сторон, и приемлемой у других банков (показатели около 8-19%), хотя в случае Bank Technique это зависит от стабильности фондирования со стороны Центрального банка (около 15% его обязательств). У Unibank и Demirbank ликвидность подкрепляется быстрой оборачиваемостью их розничных кредитных портфелей. Все банки сталкивались с умеренным оттоком розничного фондирования (до 4% обязательств) в конце февраля, но ситуация, похоже, стабилизировалась в марте, однако остается потенциально уязвимой. Риск рефинансирования является низким ввиду умеренной доли иностранного фондирования помимо полученного от международных организаций развития.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ: РДЭ И РЕЙТИНГИ УСТОЙЧИВОСТИ ВСЕХ РАССМАТРИВАЕМЫХ БАНКОВ

Решение по статусу Rating Watch "Негативный" по рейтингам AGBank и Bank Technique будет приниматься в зависимости от капитализации банков после девальвации согласно отчетности и каких-либо действий, предпринятых для поддержки их кредитоспособности. Рейтинги банков могут быть понижены, если их капитализация останется существенно ниже минимальных регулятивных уровней и не будут предприняты действия для восстановления их кредитоспособности или такие действия будут недостаточными. В то же время рейтинги могут быть подтверждены, если акционеры и/или власти предоставят достаточную поддержку капиталом.

Рейтинги всех шести рассматриваемых банков могут быть понижены, если ухудшение операционной среды приведет к существенному снижению качества активов и/или к дефициту ликвидности. В то же время, согласно ожиданиям Fitch по базовому сценарию, эти риски уже в достаточной мере отражены в рейтингах банков, которые находятся в категории "B".

Потенциал повышения рейтингов в настоящее время ограничен с учетом негативной фазы кредитного цикла. В то же время отдельные позитивные рейтинговые действия возможны, если капитализация и качество активов продемонстрируют сильную устойчивость к ухудшению операционной среды. Потенциал повышения рейтингов немного сильнее у Unibank, который, по мнению Fitch, имеет несколько более благоприятные позиции, чтобы справиться с экономическим спадом. В то же время повышение рейтингов потребовало бы улучшения капитализации Unibank и продолжительной истории приемлемой прибыльности и адекватного качества активов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ И ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ: РЕЙТИНГИ ПОДДЕРЖКИ И УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РДЭ

Уровни поддержки долгосрочных РДЭ "нет уровня поддержки" и рейтинги поддержки "5" у каждого из банков отражают их относительно ограниченные масштаб деятельности и долю рынка. Хотя Fitch ожидает, что в случае необходимости регулятор позволит банкам некоторое отступление от регулятивных требований, на какую-либо чрезвычайную прямую поддержку капиталом от властей Азербайджана, по мнению агентства, нельзя полагаться. Потенциальная поддержка от частных акционеров банков не учитывается в рейтингах.

Проведенные рейтинговые действия:

Unibank

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B", прогноз изменен с "Позитивного" на "Стабильный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "b"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки".

Demirbank

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B", прогноз изменен с "Позитивного" на "Стабильный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "b"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки".

Expressbank

Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B", прогноз "Стабильный"

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B"

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "b"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки".

АтаБанк

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B-", прогноз "Стабильный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "b-"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки".

AGBank

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "B-" помещен в список Rating Watch "Негативный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B" помещен в список Rating Watch "Негативный"

Рейтинг устойчивости "b-" помещен в список Rating Watch "Негативный"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки".

Bank Technique

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "B-" помещен в список Rating Watch "Негативный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B" помещен в список Rating Watch "Негативный"

Рейтинг устойчивости "b-" помещен в список Rating Watch "Негативный"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки".