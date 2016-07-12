Стала известная компания, которая проведет аудит трехлетней финансовой деятельности ГНФАР

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в соответствии с законодательством о государственных закупках провел процедуру привлечения предложений на проведение аудита финансовой деятельности на 2016, 2017, 2018 годы.

Как сообщили Report в ГНФАР, по итогам оценки представленных действующими в Азербайджане авторитетными международными аудиторскими организациями предложений победителем конкурса объявлена компания Price Waterhouse Coopers.

По информации, в соответствии с "Положением о Государственном нефтяном фонде", президентом Азербайджана назначен аудитор по проведению аудита финансовой деятельности фонда на 2016, 2017, 2018 годы.