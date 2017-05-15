Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Стала известна структура реструктурируемого долга Международного банка Азербайджана (МБА) на общую сумму 3 337 105 084 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МБА, в список вошли задолженности в долларах и евро 18 различным кредиторам со сроком погашения в 2017-2025 гг. Среди них крупнейшими являются ГНФАР (1 млрд долларов), продовольственная компания Cargill (714,964 млн долларов), Citibank (синдицированный кредит и эмиссия евробондов на 705 млн долларов), швейцарский банк Credit Suisse AG (синдицированный кредит на 283,967 млн долларов) и британская компания Emerald (250 млн долларов).

В 2017 году МБА должен погасить задолженность в размере 1 290,763 млн долларов и 28 679,4 тыс. евро. Из них 500 млн долларов – депозиты ГНФАР в банке.