Стала известна структура ожидаемых доходов ГФСЗ в 2024 году

Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются в размере 6 млрд 919,9 млн манатов, из которых 5 млрд 288,1 млн манатов или 76,4% будут сформированы за счет обязательного социально

Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются в размере 6 млрд 919,9 млн манатов, из которых 5 млрд 288,1 млн манатов или 76,4% будут сформированы за счет обязательного социального страхования.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона "О бюджете Госфонда социальной защиты на 2024 год".

Согласно документу, это на 5,7% больше, чем утвержденный прогноз на 2023 год.

Из доходов следующего года 1 млрд 392 млн манатов (на 5,2% меньше) составят трансферты из государственного бюджета, 227 млн манатов – средства, направленные на расходы из остатка, и 12,7 млн манатов (на 0,8% больше) - прочие доходы.

Таким образом, в 2024 году бюджетная зависимость ГФСЗ составит 20,1%, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем в 2023 году.