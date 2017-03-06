Стала известна наиболее торгуемая ценная бумага в Азербайджане

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Стал известен наиболее торгуемый инвестиционный инструмент на рынке ценных бумаг Азербайджана.

Как сообщает Report, это предусмотренные для внутреннего рынка облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

На рынке облигаций Азербайджана более 76% операций приходится на долю облигаций SOCAR. Об этом заявила маркет-мейкер по облигациям SOCAR - инвестиционная компания PSG Capital.

За первые два месяца этого года на рынке ценных бумаг Азербайджана произведено операций на сумму 38,6 млн долларов или 69,7 млн манатов. Сюда входят гособлигации министерства финансов, корпоративные облигации и облигации SOCAR.

По итогам первых двух месяцев, на рынке облигаций большая часть операций приходится на долю облигаций SOCAR. Так, за январь-февраль на бирже продано облигаций на 29,4 млн долларов, что равно 76,2% общего рынка облигаций. С корпоративными облигациями совершены операции на сумму 7,4 млн долларов, гособлигациями – 1,7 млн долларов.

В целом, с момента выпуска в обращение облигаций SOCAR на вторичном рынке они превратились в наиболее активно торгуемый инвестиционный инструмент на рынке.

С этого периода и до конца февраля на Бакинской фондовой бирже осуществлены операции на 89,2 млн долларов. Из них на долю гособлигаций министерства финансов приходится

Напомним, что облигации SOCAR выпущены в обращение в сентябре-октябре 2016 года. С 17 октября началось обращение облигаций SOCAR на вторичном рынке.3 млн, корпоративных облигаций 23,1 млн, облигаций SOCAR – 69,1 млн долларов (70,7%).

Отметим, что облигации SOCAR стали самым востребованным инструментом на отечественном рынке ценных бумаг в целом. Так, большая часть операций с другими ценными бумагами носит "одноразовый" характер. После первичного размещения объем операций с ними на вторичном рынке минимален. Кроме того, большая часть операций происходит между юридическими лицами – банками, компаниями и инвестиционными компаниями.

Вторичный рынок облигаций SOCAR достаточно активен. Так, при объеме эмиссии в 100 млн операции по этим ценным бумагам уже достигли 69 млн долларов. Это означает, что 7 из 10 облигаций торгуются на вторичном рынке. Облигации SOCAR превратились в популярный инвестиционный инструмент на только среди юридических, но и физических лиц и обычных граждан. Покупателями являются не только жители страны, но и иностранные граждане.

Основной причиной популярности облигаций является их высокая доходность (5% годовых – вдвое выше, чем по банковским вкладам), а также полная гарантия и возможность мгновенного обмена их на денежные средства. Так, SOCAR гарантировал выкуп облигаций как минимум по номинальной цене в 1 000 долларов, поэтому их стоимость не падает ниже этой отметки.

Напомним, что общий объем предусмотренных для внутреннего рынка пятилетних облигаций SOCAR равен 100 млн долларов, годовая доходность – 5%. Проценты выплачиваются четыре раза в год. Первые выплаты процентов осуществлены 17 января, следующие выплаты ожидаются 17 апреля. Владельцам облигаций будет выплачено 12,5 долларов за каждую облигацию.

Сейчас на бирже облигации SOCAR можно купить за 1 007 долларов, продать - за 1 001 доллар.