Определена компания, которая будет страховать административное здание Госнефтефонда

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ ОАО "AtaSığorta" объявлена победителем открытого тендера по страхованию нового административного здания Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, тендер проводился по лотам - обязательное страхование административного здания, обязательное страхование гражданской ответственности в связи эксплуатацией недвижимого имущества и добровольное страхование имущества Нефтяного фонда.

Отметим, что официально открывшееся 29 декабря 2014 года новое административное здание Фонда расположено на проспекте Гейдара Алиева. Высота 24-этажного здания составляет 140 м, дизайн интерьера выполнен в стиле, включающем элементы девяти ковроткаческих школ Азербайджана. Все комнаты здания оснащены оборудованием, отвечающим последним достижениям высоких технологий. Здесь централизованы все технологические процессы, вопросы безопасности, информационные технологии, вентиляция и экологические вопросы. Офис отвечает всем современным требованиям "зеленого здания".

"AtaSığorta", входящая в группу компаний "AtaHolding", действует на страховом рынке с 2004 года. Компания оказывает услуги по 22 видам добровольного и 4 видам обязательного страхования. "AtaSığorta" является учредителем и участником Бюро обязательного страхования, обслуживающая сеть компании имеет 6 филиалов и 6 представительств.