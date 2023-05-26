Стала известна дата выплаты компенсаций вкладчикам "Günay Bank"

Выплата компенсаций вкладчикам "Günay Bank" будет осуществляться с 19 июня 2023 года.
Как сообщает Report, в соответствии со статьей 28.3 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов" Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение одного года, начиная с даты первой публикации уведомления о выплате компенсации.
О месте приема документов на выплату компенсаций будет предоставлена дополнительная информация.
Напомним, что решением административной коллегии Бакинского апелляционного суда № 2-3 (103)-42/2023 от 18 мая 2023 года ОАО “Günay Bank” объявлено банкротом, и Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором банка.
В соответствии с законом Азербайджанской Республики "О страховании вкладов“ в ОАО ”Günay Bank" день страхового случая установлен 18 мая 2023 года.