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    Стала известна дата визита министра экономики и финансов Ирана

    Иранский министр проведет ряд встреч в Азербайджане

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Стала известна дата визита министра экономики и финансов Ирана Али Тайебнии в Азербайджан.

    Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, иранский министр прибудет в Баку 28 января.

    По его словам, в ходе двухдневного визита А.Тайебния встретится с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими официальными лицами.

    В ходе встреч будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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