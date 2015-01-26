Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Стала известна дата визита министра экономики и финансов Ирана Али Тайебнии в Азербайджан.

Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, иранский министр прибудет в Баку 28 января.

По его словам, в ходе двухдневного визита А.Тайебния встретится с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими официальными лицами.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах.