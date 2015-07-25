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    ​Стала известна дата суда над "ЛУКойл"

    Компания не согласна с выдвинутыми против нее обвинениями

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ 5 августа в Румынии состоится апелляционный суд по иску, возбужденному в отношении компании "ЛУКойл" ("LUKoil").

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили румынские СМИ.

    Компания, обвиняющаяся в уклонении от налогов и отмывании денег, не согласна с выдвинутыми против нее обвинениями.

    Отметим, что в октябре 2014 года в результате совместных операций, проведенных таможенными, налоговыми органами и органами прокуратуры Румынии, был выявлен факт уклонения "ЛУКойл" от налогов в размере 2 млрд. евро и отмывании денег. Согласно информации, 230 млн. евро из этой суммы связаны с фактом уклонения от налогов. По этой причине румынский офис компании временно заморозил деятельность. Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении 5 человек, двое из которых граждане России.  

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