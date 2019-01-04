Стала известна дата нового раунда торговых переговоров США и Китая

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Встречи делегаций США и Китая, которые обсудят торговлю между странами, состоятся 7 и 8 января.
Как передает Report, об этом сообщило китайское министерство коммерции.
"4 января состоялась двусторонняя беседа, в ходе которой решено, что американская делегация во главе с замминистра посетит Китай. Пройдет конструктивное обсуждение в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами двух стран на саммите G-20 в Аргентине", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости