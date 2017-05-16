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    Стала известна часть кредиторов Кавказского банка развития

    Сегодня проводится первое заседание Кредиторского комитета банка

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Стала известна часть кредиторов ликвидируемого ОАО "Кавказский банк развития".

    Как сообщает Report, это ОАО "Международный банк Азербайджана", Pasha Bank, Pasha Sigorta и Pasha Hayat Sigorta, входящие в состав Pasha Holding, и Amrah Sigorta.

    Отметим, что сегодня проводится первое заседание Кредиторского комитета банка. Заседание организовано в офисе ликвидатора банка - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 16. Заседание проводит исполнительный директор ADIF Азад Джавадов.

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