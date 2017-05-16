Стала известна часть кредиторов Кавказского банка развития

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Стала известна часть кредиторов ликвидируемого ОАО "Кавказский банк развития".

Как сообщает Report, это ОАО "Международный банк Азербайджана", Pasha Bank, Pasha Sigorta и Pasha Hayat Sigorta, входящие в состав Pasha Holding, и Amrah Sigorta.

Отметим, что сегодня проводится первое заседание Кредиторского комитета банка. Заседание организовано в офисе ликвидатора банка - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 16. Заседание проводит исполнительный директор ADIF Азад Джавадов.