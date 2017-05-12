Стала известна часть кредиторов Atrabank

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Стала известна часть кредиторов ликвидируемого ОАО Atrabank.

Как сообщает Report, это Pasha Bank и Pasha Hayat Sigorta, входящие в состав Pasha Holding, ОАО Azergarant, Завод электронно-вычислительных машин и Научно-производственное объединение “Senayeсihaz”.

Кроме того, среди кредиторов исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугар Сафарли и двое его сыновей - Самир Сафарли и Сеймур Сафарли.

Отметим, что сегодня проводится первое заседание Кредиторского комитета Atrabank. Заседание организовано в офисе ликвидатора банка Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г.Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 16. Заседание проводит советник исполнительного директора ADIF Эльшан Керимов.