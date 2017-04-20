Стала известна цена на нефть для балансирования бюджета России

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Цена на нефть для балансирования бюджета России в 2017 году равна 60 долларам за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Цена на нефть, балансирующая текущий счет платежного баланса, сейчас составляет 35-40 долларов за баррель, а для балансирования бюджета в 2017 году (на первичном уровне) – 60 долларов за баррель. Еще в 2013-2014 годах для этого требовалась цена в районе 100-105 долларов за баррель", - сказал глава минфина.