Стал известен объем эмиссии облигаций SOCAR

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала проспект эмиссии процентных бездокументарных необеспеченных облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Как сообщили Report в Палате, SOCAR планирует осуществить эмиссию 100 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая на общую сумму 100 млн. долларов.

По информации, срок обращения облигаций составит 5 лет, доходность – 5% годовых. Подписка на облигации будет осуществляться с 20 сентября по 10 октября, размещение облигаций на Бакинской фондовой бирже – 13-14 октября 2016 года.

Отметим, что учет владельцев процентных бездокументарных необеспеченных облигаций будет вестись посредством Национального депозитарного центра.