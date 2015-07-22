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    ​Стал известен новый председатель правления Международного банка Азербайджана

    Главный финансовый директор банка подал в отставку

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Началось заседание Наблюдательного совета ОАО Международный банк Азербайджана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на достоверный источник в банке, на заседании Наблюдательного совета были обсуждены вопросы выбора председателя правления и назначения членов правления.

    По информации, на пост председателя правления было предложено трое кандидатов. Одним из них являлся бывший глава ОАО Kapital Bank, нынешний глава ОАО Azeri-Turk Bank Эльмар Мамед оглу Мамедов, вторым - президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана, председатель правления Кредитной организации Aqrar Kredit Мамед Гурбан оглу Мусаев и третьим основным кандидатом - генеральный директор Центрального банка Азербайджана Рашад Темраз оглу Оруджов.

    На пост председателя правления избран Эльмар Мамедов.

    Согласно полученной из МБА другой информации, сегодня утром подал в отставку заместитель председателя правления и главный финансовый директор банка Гаджиев Рашад Тофиг оглу. 

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