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Стал известен новый глава итальянского банка Monte Paschi

Стал известен новый глава итальянского банка Monte Paschi Совет директоров Banca Monte dei Paschi di Siena SpA решил сменить главного исполнительного директора банка, третьей по величине активов кредитной организации Италии.
Финансы
7 февраля 2022 г. 23:32
Стал известен новый глава итальянского банка Monte Paschi

Совет директоров Banca Monte dei Paschi di Siena SpA решил сменить главного исполнительного директора банка, третьей по величине активов кредитной организации Италии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба банка.

Луиджи Ловальо в этой должности сменит Гуидо Бастианини, если его назначение одобрит ЕЦБ.

В конце января банк представил на рассмотрение ЕЦБ новый план реорганизации бизнеса, который предусматривает докапитализацию на 2,5 млрд евро "на рыночных условиях и с пропорциональным вкладом государства".

Отметим, что цена акций Monte Paschi выросла на 1% в Милане в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация банка рухнула на 32% - до 894 млн евро.

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