Стагнация российской экономики продлится еще два года

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Серьезного экономического роста в России не предвидится в следующие два года. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, согласно прогнозу аналитиков, участвовавших в Международном дискуссионном клубе "Валдай", предстоящие в 2018 году президентские выборы никак не повлияют на ситуацию. По их мнению, российская экономика покажет слабый рост в 2017-2019 годах.

Без новых импульсов ВВП будет расти максимум на 2% в год в 2018 и 2019 годах, тогда как в этом году рост ВВП составит еще меньше - 1,4–1,5%. Из-за слабой инвестиционной активности прорывов от российской экономики в ближайшем будущем ждать не приходится, уверены эксперты.

Ситуация, скорее всего, будет находиться под влиянием тех же трендов, что и в 2017-м, и рост ВПП составит около 1–2% в год, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. При этом эксперты сходятся во мнении, что в этом году очень мало шансов, что осуществится оптимистичный прогноз Минэкономразвития, ожидающего двухпроцентный рост российской экономики. Скорее всего, он составит всего 1,4%, считают они.

Такой пессимистичный прогноз подтверждается недавней статистикой. Накануне Внешэкономбанк в ежемесячной оценке ВВП России сообщил о замедлении роста ВВП в июле по отношению к июню на 0,6 п.п. В годовом выражении экономический рост замедлился до 2% против 2,7% в июне и 3,1% в мае. В целом за январь – июль рост ВВП составил 1,6%.