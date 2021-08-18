О нас
Report Georgia
Аудио новости

США заморозили большую часть резервов Центробанка Афганистана

США заморозили большую часть резервов Центробанка Афганистана Соединенные Штаты заморозили значительную часть резервов Центрального банка Афганистана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня представитель ЦБ Афганистана.
Финансы
18 августа 2021 г. 12:29
США заморозили большую часть резервов Центробанка Афганистана

Соединенные Штаты заморозили значительную часть резервов Центрального банка Афганистана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня представитель ЦБ Афганистана.

"На прошлой неделе международные резервы ЦБ Афганистана составляли 9 млрд долларов США", - отметил представитель афганского Центробанка, слова которого привел телеканал Sky News Arabia. По его данным, "7 млрд долларов из них были заморожены США".

Представитель ЦБ отметил, что "международные резервы Афганистана не подвергались никакой опасности, и средства не были украдены ни с одного из банковских счетов". Он высказал предположение, что Вашингтон "вряд ли разрешит сторонникам движения "Талибан" доступ к резервам ЦБ Афганистана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US freezes nearly $9.5B in assets belonging to Afghan central bank

Самое важное

Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
18 августа 2021 г. 10:35
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
16 августа 2021 г. 16:20
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
16 августа 2021 г. 12:54
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
16 августа 2021 г. 00:28
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
15 августа 2021 г. 22:40
Талибы вошли в Кабул без боя
Талибы вошли в Кабул без боя
15 августа 2021 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi