США заморозили большую часть резервов Центробанка Афганистана

Соединенные Штаты заморозили значительную часть резервов Центрального банка Афганистана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня представитель ЦБ Афганистана.

Соединенные Штаты заморозили значительную часть резервов Центрального банка Афганистана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня представитель ЦБ Афганистана.

"На прошлой неделе международные резервы ЦБ Афганистана составляли 9 млрд долларов США", - отметил представитель афганского Центробанка, слова которого привел телеканал Sky News Arabia. По его данным, "7 млрд долларов из них были заморожены США".

Представитель ЦБ отметил, что "международные резервы Афганистана не подвергались никакой опасности, и средства не были украдены ни с одного из банковских счетов". Он высказал предположение, что Вашингтон "вряд ли разрешит сторонникам движения "Талибан" доступ к резервам ЦБ Афганистана".