​США взяли под контроль нефтяной рынок

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Американские компании, добывающие сланцевую нефть, смогут легко нарастить производство и ликвидировать дефицит углеводородов, если цена на нефть поднимется из-за сокращения добычи другими странами. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри во время выступления на ежегодной международной нефтегазовой конференции в Хьюстоне.

Он отметил, что при любом повышении цены немедленно отреагирует сланцевая отрасль и перекроет все сокращение объемов добычи. По словам аль-Бадри, ОПЕК никогда не приходилось иметь дело с источником нефти, который может так быстро реагировать на изменение цены и восполнять недостающие объемы. Это существенно усложняет возможность картеля сдерживать падение цен путем сокращения добычи.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно прогнозам консалтинговой компании Energy Intelligence Group, США в 2016 году будут больше всех остальных стран наращивать добычу нефти. Доля в общем объеме роста среди стран, не входящих в ОПЕК, составит 60% или 500 тыс. тонн ежедневно. Таким образом, договоренности с США могли бы стабилизировать рынок, на котором наблюдается острый переизбыток нефти. Однако, согласно законодательству США, диалог с ОПЕК невозможен, поскольку министерство энергетики страны не имеет законных оснований влиять на уровень добычи нефти частных производителей.

Отметим, что Конгресс США в декабре снял эмбарго на экспорт нефти, действовавший с 1975 года. После этого решения сенатор от Северной Дакоты Хайди Хайткамп заявила, что она сторонник свободного рынка, и США будут конкурировать с Саудовской Аравией, РФ и другими производителями.

Аналитическая группа Report отмечает, что рост цен на нефть ожидается кратковременным и будет представлять собой всего лишь техническое изменение. В ближайшие 1-3 года стоимость нефти будет колебаться в пределах 20-40 долларов/баррель. Приближение цен к отметке в 40 долларов/баррель приведет к росту нефтедобычи в США, что спровоцирует резкое падение цен.



