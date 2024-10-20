СМИ: США вступили в новый "экономический суперцикл" с последствиями для всего мира

Экономика США вступила в новый суперцикл, что приведет к серьезным последствиям для всего мира.

Экономика США вступила в новый суперцикл, что приведет к серьезным последствиям для всего мира.

Как передает Report , об этом пишет издание Business Insider (BI).

В статье отмечается, что предыдущий суперцикл начался, когда Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов уменьшила ключевую ставку до 0% в 2008 году, что вызвало потрясения по всему миру. Тогда резко упала доходность казначейских облигаций США, а у инвесторов были серьезные риски.

В публикации говорится, что в течение последних 15 лет американская экономика отличалась слабым спросом и низкими процентными ставками, но теперь ситуация изменилась. По информации BI, в новом суперцикле будут наблюдаться более высокие ключевые ставки, риски, инфляционные эффекты из-за геополитической и экономической нестабильности и влияние политики национальной безопасности на развитие промышленности.

Издание также обращает внимание, что с 2022 по 2024 год ключевая ставка ФРС увеличилась с 0,5 до 5,5%, индексы Nasdaq 100 и S&P 500 выросли на 23 и 22% соответственно. Однако следствием этого не стали массовые увольнения или крах экономики — безработица осталась на уровне ниже 4,3%, а рост ВВП стабилен.

Согласно прогнозам экономистов, в будущем ставка ФРС составит порядка 3,5%, что приведет к удорожанию кредитов, росту вкладов и доходов по ним, увеличению темпов роста экономики, а также ужесточению требований на рынке труда. Новый суперцикл также будет иметь серьезные последствия для всего мира, он перераспределит существующие финансовые потоки.